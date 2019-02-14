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В центре Киева неизвестные устроили побоище с футбольными фанатами из Германии: фото и видео

четверг, 14 февраля 2019, 07:22
Фото: Информатор

В среду, 13 февраля, в центре Киева, на Крещатике, произошла массовая драка между футбольными фанатами, в результате чего пострадали пять человек.

Об этом сообщает Информатор.

Так, в связи с тем, что в четверг, 14 февраля, в рамках Лиги Европы УЕФА встретятся "Шахтер" Донецк и немецкий "Айнтрахт", большинство немецких фанатов прибыли в Киев еще 13-го. В этот вечер несколько десятков из них отдыхали в заведении "Портер Паб" на Крещатике.

"Около 22:30 туда подошли около 15 человек, которые, по словам свидетелей, были одеты в символику футбольного клуба "Динамо" Киев. Они напали на нескольких фанатов немецкой команды, после чего случилась массовая потасовка", - пишет издание.

В результате драки пострадали минимум 5 человек.

Как сообщал "Апостроф", ранее фанаты устроили погром возле "Олимпийского" в Киеве.

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