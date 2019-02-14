В центре Киева произошло смертельное ЧП: фото

В Киеве мужчина выпал из окна 9 этажа жилого дома, в результате чего скончался на месте.

Об этом сообщает Информатор.

Как передает издание, трагический случай произошел в среду, 13 февраля, около 20:00 по адресу улица Старонаводницкая, 4.

Уточняется, что на вид ему около 60 лет. Тело погибшего лежало во дворе жилого дома. На месте происшествия находились родственники и близкие мужчины. Они находились в шоковом состоянии.

На месте работала патрульная полиция, "скорая" и следственно оперативная группа. В обстоятельствах ЧП разбираются правоохранители.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве мужчина покончил с собой из-за проблем на работе, выбросившись с 14 этажа. Также в Киеве парень совершил самоубийство на глазах у друзей.