​В Киеве горел магазин Roshen: опубликовано видео

15 февраля в Дарницком районе Киева произошел пожар в магазине Roshen.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

"Сегодня на Срибнокильской, в магазине Roshen, произошел пожар. К счастью, пожарные спасатели ГСЧС прибыли довольно быстро. Информация о пострадавших устанавливается", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве в пятницу, 15 февраля, произошел пожар в одном из корпусов Национального авиационного университета. Сотрудник университета написал, что в 11 корпусе НАУ горел подвал с архивом.

Ранее в Киеве произошел серьезный пожар у станции метро "Левобережная".

А 2 февраля в Киеве на улице Красноткацкой, 69 в складском здании начался масштабный пожар, площадь которого составляла 7 тысяч квадратных метров.