Обрек на смерть: в Киеве неадекват устроил дебош и натравил пса на копов

В Киеве пьяный мужчина устроил дебош в супермаркете, а по прибытию на место патрульных полицейских натравил на них своего бойцовского пса, которого пришлось застрелить.

Об этом в Facebook сообщил сотрудник полиции Евгений Зборовский.

"Пьяный мужчина решил, что зайти в супермаркет с бойцовским псом без намордника и поводка хорошая идея, а когда ему сделали замечание - полез в драку, в ходе которой выбили стеклянные двери, а в придачу отдал своему псу команду "фас" и пес атаковал оппонента, разорвал ухо (6 швов) и руку (8 швов)", - рассказал он.

По словам полицейского, через несколько минут на место прибыл экипаж патрульной полиции и скорая, пострадавшего госпитализировали.

"Владелец стафа не придумал ничего лучше, чем оставить собаку и скрыться, а когда понял, что патрульные ему не дадут этого сделать, начал кричать и лезть в драку", - добавил Зборовский.

Он подчеркнул, что патрульные уговаривали мужчину надеть ошейник на собаку и привязать ее, и даже сами пытались это сделать на свой страх и риск, но владелец только кричал и нагнетал обстановку.

"В какой-то момент стаф подумал, что владельцу угрожает опасность и резко набросился на патрульного, ударил в грудь и повалил, но к счастью, не вцепился. Патрульному удалось сбросить пса и откатиться, животное еще раз бросилась, но на этот раз полицейский использовал табельное оружие и произвел два выстрела для обезвреживания", - написал полицейский.

После этого патрульные погрузили собаку в авто и доставили раненного пса в ближайшую ветклинику, но через 15 минут животное умерло на операционном столе.

Следственно-оперативная группа опросила всех свидетелей и изъяла видео с камер магазина и нагрудных камер патрульных, владельца стафа задержали и доставили в изолятор.

"Нам очень повезло, что патрульный не пострадал в этой схватке и защитил окружающих, очень жаль животное, чья судьба оказалась в руках такого безответственного дурака, но есть надежда, что он получит реальный срок за свои деяния", - заключил Зборовский.

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