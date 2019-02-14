Неадекват в Киеве устроил опасную истерику из-за поломки трамвая

В Киеве агрессивный пассажир устроил опасное ЧП на остановке трамваев.

Об этом сообщают в Telegram-канале Kyiv LIVE.

"Вот так злой пассажир отомстил киоску и перепуганной продавщице за то, что не смог проехаться на трамвае. Транспорт банально сломался, а получила на орехи от неадеквата пожилая женщина", - говорится в сообщении.

На фото видно, что разбита витрина киоска, где продают билеты на общественный транспорт.

Напомним, в Киеве мужчина избил свою супругу на глазах у прохожих, а после того, как те постарались его остановить, достал пистолет и несколько раз выстрелил в них.

Как сообщает "Апостроф", в Голосеевском районе Киева трое молодых парней без причины избили случайного прохожего. Также в столице парень в состоянии тяжелого алкогольного опьянения напал с ножом на девушку в маршрутке, которая отказалась с ним знакомиться.