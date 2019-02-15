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В Киеве неадекватный водитель влетел в авто, а потом в отбойник: фото и видео с места ДТП

пятница, 15 февраля 2019, 07:29

В четверг, 14 февраля, в Киеве неадекватный водитель на большой скорости протаранил другое авто и влетел в отбойник.

Об этом сообщает издание "Информатор".

ДТП произошло около 23:30 возле станции скоростного трамвая "Полевая". Автомобиль марки Kia на большой скорости влетел в Nissan, который отбросило в бетонный столб. Водитель Kia остановился в отбойнике, на расстоянии около 20 метров от места столкновения. Мужчина находился в неадекватном состоянии.

"По словам очевидцев, Kia двигался по улице Борщаговской на огромной скорости. Напротив остановки скоростного трамвая водитель не справился с управлением и догнал Nissan. Девушка-водитель рассказала, что почувствовала удар сзади, после чего ее понесло в столб. Из багажника автомобиля по дороге и тротуару разбросало личные вещи, а сам Nissan получил серьезные повреждения. К счастью, девушка не пострадала", - говорится в сообщении.

После столкновения водитель Kia закрылся в машине. Патрульным пришлось применять силу, поскольку он вел себя неадекватно и пытался завести автомобиль, чтобы скрыться с места ДТП.

Полицейским все же удалось достать мужчину из машины и надеть на него наручники. Преступника посадили в авто полиции, но он начал отрицать то, что является участником аварии. По словам мужчины, он пытался помочь пострадавшему пассажиру, а патрульные начали его избивать, поэтому он спрятался в Kia.

По предварительной информации, подозреваемый угнал автомобиль. На место была вызвана следственно-оперативная группа, водителя Kia повезли на медицинское освидетельствование.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве произошли сразу две масштабные аварии с участием общественного транспорта.

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