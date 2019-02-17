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​В Киеве неизвестный устроил опасные гонки с полицией: фото последствий

воскресенье, 17 февраля 2019, 13:09

В столице неадекватный мужчина, убегая от патрульных, протаранил их автомобиль.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

"В Соломенском районе города Киева патрульные устроили погоню за автомобилем Infiniti на иностранной регистрации, который не реагировал на требование остановиться", - говорится в сообщении.

Убегая от полицейских, Infiniti задел их Toyota Prius и скрылся с места происшествия. По предварительной информации, за рулем нарушителя был мужчина кавказской внешности.

В Киеве объявлен план перехвата по задержанию черной Infiniti иностранной регистрации.

Как сообщал "Апостроф", 11 февраля в Борисполе под Киевом произошла смертельная ДТП, которое спровоцировал водитель Volkswagen, убегал от полиции. К тому же, водитель убегал от копов из-за спровоцированной им ранее аварию.

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