​В сети показали опасные забавы "бессмертных" подростков в метро Киева: видео

В сети показали подростков, которые в киевском метро занимались опасным экстримом.
Об этом сообщает Kyiv LIVE.
"Очередные бессмертные подростки в метро. На этот раз повезло", - говорится в сообщении.
На видео видно, что один из парней держит другого за ноги, пока тот, наклонившись вниз головой до рельсов, пытается что-то достать.
Вскоре на место происшествия прибыла полиция и провела "разъяснительную работу" с подростками.
Как сообщал "Апостроф", 6 января киевлянин устроил себе экстрим на Сырецко-Печерской линии метро.
Также сообщалось, что в Киеве подростки из Броваров нашли себе экстремальное развлечение – лазать по верхушке моста.
Ранее в Киеве зацеперы устраивают опасный "аттракцион", катаясь на трамвае за пределами салона.