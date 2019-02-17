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​В сети показали опасные забавы "бессмертных" подростков в метро Киева: видео

воскресенье, 17 февраля 2019, 14:38

В сети показали подростков, которые в киевском метро занимались опасным экстримом.

Об этом сообщает Kyiv LIVE.

"Очередные бессмертные подростки в метро. На этот раз повезло", - говорится в сообщении.

На видео видно, что один из парней держит другого за ноги, пока тот, наклонившись вниз головой до рельсов, пытается что-то достать.

Вскоре на место происшествия прибыла полиция и провела "разъяснительную работу" с подростками.

Как сообщал "Апостроф", 6 января киевлянин устроил себе экстрим на Сырецко-Печерской линии метро.

Также сообщалось, что в Киеве подростки из Броваров нашли себе экстремальное развлечение – лазать по верхушке моста.

Ранее в Киеве зацеперы устраивают опасный "аттракцион", катаясь на трамвае за пределами салона.

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