Десятки погибших, сотни раненых: в сети вспомнили кровавое начало конца на Майдане

Ровно 5 лет назад, 18 февраля 2014 года, начались самые кровавые дни противостояний с правоохранителями во время Революции достоинства, в результате которых погибли 23 активиста.

Так, утром 18 февраля 2014 года протестующие организовали шествие в Верховную Раду Украины, которая получила название "Мирный наступление". Украинцы требовали от властей решений для выхода из кризиса и урегулирования ситуации в стране, прежде всего ограничения полномочий президента Украины путем внесения изменений в Конституцию Украины.

В свою очередь, применили против демонстрантов огнестрельное оружие, совершив жестокий силовой разгон шествия.

В итоге, на улицах Институтской и Грушевского, Крепостном переулке и Мариинском парке погибли 23 человека, а 509 получили телесные повреждения, из них 37 - тяжелые, 85 - средней тяжести.

В сентябре 2014 года, было открыто уголовное производство по расследованию преступлений на Майдане.

В сети вспомнили события того дня.

Майдан. Це було тут.



18-19 лютого. Фінал запеклих протистоянь майданівців і «Беркуту», початок масових убивств.



Ми відзняли місця запеклих сутичок і поєднали теперішнє і минуле в одному відео.



Тоді загинуло 26 людей і понад 700 були поранені. pic.twitter.com/zICO8ZidNc — Радіо Свобода (@radiosvoboda) 18 февраля 2019 г.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети напомнили видео боев 19 января с "Беркутом" в центре Киева во время Революции достоинства в январе 2014 года.