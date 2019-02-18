Воры обчистили пенсионерку в Киеве на 200 тысяч гривен: фото "храбрецов"

Сотрудники полиции в Киеве задержали группу мошенников, которые на Русановской набережной обманули пожилую женщину и выманили у нее все сбережения.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева

Отмечается, что ворам удалось получить около 13 000 грн и 7 000 долларов.

Как рассказал временно исполняющий обязанности начальника Днепровского управления полиции Андрей Пасичник, у супермаркета злоумышленники подыскали "жертву", которой предложили участие в акции, которая якобы предусматривает розыгрыш приза или сертификата на покупку продуктов. В этот момент к мужчинам и участнице акции присоединилась другая женщина, которая представляла из себя одну из победительниц, чтобы подтвердить правдивость конкурса.

"Злоумышленники передали бабушке сертификат, но сообщили, что за участие в акции необходимо заплатить определенную сумму. Когда женщина согласилась, они попросили показать деньги, чтобы будто убедиться в их существовании. Поэтому пенсионерка вынесла из квартиры все сбережения, а это около 13000 гривен и 7000 долларов США - и передала деньги мошенникам", - сообщил правоохранитель.

Когда участница пришла, то увидела в конверте только сувенирные купюры, а злоумышленники исчезли. Они пытались скрыться, однако на улице Андрея Малышко правоохранители их догнали и доставили в управление полиции.

"Фигурантов задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В состав группы входили пять человек: две женщины - 1980 и 1991 года рождения, и трое мужчин - 1971 и 1989 рождения. Все они - жители временно оккупированной территории, а в настоящее время проживают в столичном хостеле", - добавил Андрей Пасичник.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Задержанным объявлено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. Им грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Харьковской области полиция разоблачила мужчину, который продал 100 литров воды под видом дизельного топлива.