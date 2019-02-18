Зашел на кофе и остался без телефона: в сети показали дерзкого вора из Киева

В сети показали видео кражи мобильного телефона в одной из кофеен Киева.

Ролик опубликовал телеграм-канал Kyiv LIVE.

"Зашел на кофе и остался без телефона. Будьте внимательны, следите за своими вещами, потому что ворюги вас не пожалеют", - сказано в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел в заведении неподалеку от Национального авиационного университета.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве за ночь понедельника, 18 февраля, произошли сразу два ограбления кофеен недалеко от метро Дорогожичи.

Ранее в Киеве поймали дерзких молодых грабителей. Они избили мужчину, забрали его сумку и скрылись. Но через час после нападения правоохранителям удалось задержать грабителей.