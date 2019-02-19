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Полиция в Киеве устроила погоню за аферисткой: все закончилось тройным ДТП, фото

вторник, 19 февраля 2019, 15:31

В Киеве женщина, которую обвиняют в совершении нескольких преступлений, и ее муж, пытались убежать от полиции и спровоцировали тройное ДТП.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

"Как оказалось, в автомобиле Toyota (AA4975AT) была супружеская пара. Их преследовали Шевченковские правоохранители, потому что госпожа Польская Татьяна Николаевна, 1975 года рождения (пассажирка Toyota) - личность, которая скрывается от органов досудебного следствия. Мужчина, который был за рулем, решил, что он проскочит между машинами, но не получилось", - говорится в сообщении.

Статьи, по которым обвиняют женщину:

1) ч. 4 ст 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах)

2) ч. 3 ст 209 УК Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем)

Известно, что сейчас женщина задержана и передана инициатору розыска (в Луцкий отдела полиции ГУНП в Волынской области). Также, следует отметить, что есть постановление суда о разрешении на задержание с целью повода.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на вторник, 19 февраля, в Киеве автомобиль Volkswagen выехал на встречную полосу и врезался в Audi, после чего сдал назад и въехал в "оппонента" еще несколько раз.

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