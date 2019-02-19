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В Киеве поймали виновника страшного ДТП: он скрывался полтора года

вторник, 19 февраля 2019, 12:30

В Киеве арестовали виновника ДТП, который полтора года скрывался от правоохранителей.

Об этом в Facebook сообщает "Киев Оперативный".

"Полтора года понадобилось правохранителям, чтобы задержать пьяного водителя (Романенко Сергея Васильевича), который сбил двоих пешеходов на пешеходном переходе", - сказано в сообщении.

После аварии, которая произошла в июле 2017 года, он обманным путем, под видом тяжко больного, скрылся с места на автомобиле скорой медицинской помощи в медучереждение, с которого убежал. После побега он пересек границу Украины и длительное время находился на территории Российской Федерации.

15 февраля полицейские получили информацию о том, что Сергей находится на территории Украины, в Киеве, и задержали мужчину в Голосеевском районе столицы (где и совершил ДТП).

Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога, теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

"И, это вроде как всё хорошо, только в результате того злосчастного ДТП один пешеход долго находился в больнице, а второму ампутировали ногу", - сказано в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве пьяный водитель устроил "странное" ДТП.

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