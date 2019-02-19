Пьяный водитель в Киеве устроил "странное" ДТП: опубликовано фото

В ночь на вторник, 19 февраля, в Киеве автомобиль Volkswagen выехал на встречную полосу и врезался в Audi, после чего сдал назад и въехал в "оппонента" еще несколько раз.

Фото подозреваемого виновника ДТП публикует Telegram канал "Киев Оперативный".

Как отмечается, инцидент произошел возле станции метро "Дружбы народов" на улице Ольшанской.

"На улице Ольшанской (около Дружбы Народов) этой ночью произошло довольно нетипичное ДТП - водитель Volkswagen (AA8198TO), которого зовут Роман Николаевич, 1979 года рождения, выехал на встречную полосу и пошел на лобовое столкновение с автомобилем Audi. После этого, по словам очевидцев, Роман сдал назад и еще раз въехал в Audi. Так повторилось три или четыре раза. Этого ему показалось мало и когда он вышел из авто (выпал) то начал кулаками бить Audi", – говорится в сообщении.

В Audi находилось двое взрослых и трое детей. Никто из них не пострадал.

Также сообщается, что виновник ДТП был лишен права вождения автомобилем, поскольку до этого его уже 4 раза ловили в нетрезвом состоянии за рулем.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 16 февраля в столице автомобиль Mini Cooper, у которого отказали тормоза, влетел в забор училища и протащил его несколько метров.