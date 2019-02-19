В сети показали поучительное видео для "бессмертных" пешеходов в Киеве

В Киеве водитель не заметил и сбил пешехода в темной одежде, который переходил дорогу в неположенном месте.

Видео аварии было опубликовано на Facebook странице командира батальона патрульной полиции Киева Евгения Зборовского.

На видео можно увидеть записи как с камеры наблюдения, так и с видеорегистратора автомобиля, сбившего пешехода. На второй записи видно, что пешехода заметить вовремя было практически невозможно.

"Очень поучительное и шокирующее видео, но каждый должен понимать, что такой пешеход может возникнуть перед капотом Вашего автомобиля. Ночь, темнота, пешеход в темной одежде переходит проезжую часть вне пешеходного перехода. Обратите внимание, даже на небольшой скорости такие пешеходы почти незаметны на фоне черного асфальта и при ослеплении фарами встречных авто", – пишет полицейский в комментарии к видео.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети опубликовали видео момента аварии в Киеве, когда поезд сбил человека.