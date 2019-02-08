РУС. | УКР.

пятница, 8 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.90
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

8 февраля

23:24
В сети показали жуткое видео, как поезд сбил мужчину в Киеве
23:14
Украинские биатлонисты вошли в топ-10 эстафеты Кубка мира в Кенморе
23:06
Ничего оптимистичного: в России озвучили печальный прогноз на 2019 год
22:52
Во время выступления Тимошенко в Белой Церкви устроили провокации
22:50
Кубок мира по биатлону: результаты и видео мужской эстафеты в Кенморе
22:47
В Агрофонде опровергли обвинения НАБУ: при "растратах" доход не растет на 57% в год
22:31
Известный украинский футболист забил победный гол в Европе: опубликовано видео
22:28
Стена Яценюка: Арьев объяснил, почему у Украины нет выхода
22:15
Кличко обрадовал киевлян двумя новыми больницами: что известно
22:02
В Испании столкнулись поезда: есть жертвы и много пострадавших, фото и видео
21:45
Манчестер Юнайтед - ПСЖ: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
21:26
Не дают поднять головы: Тимошенко эмоционально высказалась об украинцах
Все новости

В сети показали жуткое видео, как поезд сбил мужчину в Киеве

пятница, 08 февраля 2019, 23:24

В сети опубликовали видео момента аварии, когда поезд сбил человека.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Инцидент произошел в пятницу утром, 8 февраля, на ЖД путях около Левобережной. Там поезд сбил мужчину, который переходил пути в неположенном месте.

"Случайное видео на котором изображено жуткое событие, которое произошло сегодня утром на ж/д на Левобережной (поезд сбил мужчину), в назидание остальным любителям бегать через пути", - говорится в сообщении.

Осторожно! Видео 18+

Как сообщал "Апостроф", 7 февраля в Киеве электричка сбила мужчину недалеко от железнодорожной станции "Киев-Волынский". А ранее под Киевом произошло масштабное ЧП с товарным поездом. Также в России грузовой поезд врезался в пассажирский автобус, в котором ехал местный музыкальный ансамбль.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киев вернулась сказочная зима

Читайте также

Авантюры Путина терпят крушение: Украине надо готовиться к невероятному сценарию

Украина сделала важное предупреж­дение России: что это значит

Освобождение захваченных украинских моряков: как надавить на Россию

Силовики Путина начали борьбу: в Кремле опасная ситуация

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: