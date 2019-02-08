В сети показали жуткое видео, как поезд сбил мужчину в Киеве

В сети опубликовали видео момента аварии, когда поезд сбил человека.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Инцидент произошел в пятницу утром, 8 февраля, на ЖД путях около Левобережной. Там поезд сбил мужчину, который переходил пути в неположенном месте.

"Случайное видео на котором изображено жуткое событие, которое произошло сегодня утром на ж/д на Левобережной (поезд сбил мужчину), в назидание остальным любителям бегать через пути", - говорится в сообщении.

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Как сообщал "Апостроф", 7 февраля в Киеве электричка сбила мужчину недалеко от железнодорожной станции "Киев-Волынский". А ранее под Киевом произошло масштабное ЧП с товарным поездом. Также в России грузовой поезд врезался в пассажирский автобус, в котором ехал местный музыкальный ансамбль.