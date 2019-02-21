​В Киеве спасатели чудом вытащили ребенка из горящей квартиры: фото и видео

21 февраля в районе Новобеличей в столице произошли два пожара на 9 и 4 этажах многоэтажного дома.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"В Киеве на Булаховского горели две квартиры, на 4 и 9 этаже, спасатели вытащили малыша с 9 этажа, спустили по лестнице. Серьезно пострадали двое. Чудом обошлось без погибших", - говорится в сообщении.

Как сообщает ГСЧС, на 4-м этаже возник пожар на площади 10 кв. м.

Во время тушения пожара спасатели с верхних этажей вывели на безопасное расстояние 2 человека. В результате пожара повреждены личные вещи, мебель, закопчены стены и потолок.

Причина возникновения пожара и ущерб выясняются правоохранительными органами.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на понедельник, 18 февраля, под Киевом (село Крюковщина) произошел сильный пожар.