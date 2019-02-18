Под Киевом из-за замыкания произошел сильный пожар: фото с места ЧП

В ночь на понедельник, 18 февраля, под Киевом (село Крюковщина) произошел сильный пожар.

Об этом сообщает Киев оперативный, публикуя фото с места ЧП.

"В Крюковщине произошёл пожар. По предварительной информации, начался он с дизельного генератора, от которого дом получал электричество. Дальше пламя перебросилось на дом, а потом и на автомобиль Nissan Leaf", - говорится в сообщении.

На данный момент информация о пострадавших устанавливается.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве в пятницу, 15 февраля, произошел пожар в одном из корпусов Национального авиационного университета. Сотрудник университета написал, что в 11 корпусе НАУ горел подвал с архивом. Также 15 февраля в Дарницком районе Киева произошел пожар в магазине Roshen.