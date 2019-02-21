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В Киеве "устал" мост Патона: названы сроки ремонта

четверг, 21 февраля 2019, 00:21

С четверга, 21 февраля по субботу, 23 февраля включительно будет частично ограничено движение на мосту Патона.

Об этом сообщается на странице коммунальной корпорации "Киевавтодор" в Facebook.

"С 06.00 ч. до 16.00 час. 21, 22 и 23 февраля в связи с выполнением первоочередных ремонтных работ на мосту им. Е. А. Патона будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе в направлении просп. Соборности", - говорится в сообщении.

При этом, коммунальная корпорация "Киевавтодор" "просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ".

Как сообщал "Апостроф", в сети показали проблемы Дарницкого моста в Киеве. Также в Киеве мужчина упал с моста в ледяную реку.

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