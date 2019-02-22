Авто влетело в колонну фур: опубликованы фото и видео смертельного ДТП возле моста в Киеве

В ночь на пятницу, 22 февраля, в Киеве (в районе станции метро Черниговская) произошло серьезное ДТП с участием многотонной фуры и легкового авто.

Об этом сообщается в Telegram-канале KIEV 911.

"Перед мостом столкнулись фура и легковое авто. На месте работают полиция, скорая помощь, пожарные. ДТП очень серьезное, по поводу пострадавших или погибших не было возможности узнать", - говорится в сообщении.

Уточняется, что автомобили столкнулись лоб в лоб. Предположительно, водитель легкового автомобиля перелетел через трамвайные пути и столкнулся с фурой.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве поймали виновника страшного ДТП, который скрывался полтора года.