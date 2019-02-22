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Стало известно о странном избиении в Киеве догхантера Святогора: фото и реакция соцсети

пятница, 22 февраля 2019, 08:39

На известного догхантера Алексея Святогора напали и избили в Киеве.

Об этом сообщает Вільне слово.

"Инцидент произошел неподалеку от станции метро "Лукьяновская": неизвестные нанесли первый удар тяжелым предметом по голове, после чего, сбив с ног, продолжали наносить удары по телу и конечностям. В том числе использовался твердый тупой предмет, похожий на кастет или иное орудие, вследствие чего была рассечена кожа на лице и на затылке", - пишет издание.

По словам адвоката, на Святогора напали после того, как полиция довезла его до метро из зала суда, около 17.00.

Уточняется, что врачи час зашивали рваные раны на голове и диагностировали вдавленный перелом лобной кости. Догхантеру необходимо провести операцию.

В сети тут же стали комментировать случившееся. Большинство не поверили в истинность произошедшего.

"Ну вот и сорвал суд со своими поддельниками - ему уже нужна операция", "Это не кетчуп, но и не кровь. Ублюдок", "У него зрачки одинаковые ..при чмт, еще и с пробитым лбом, как пишут в статье, он не смог бы делать селфи и быть на таком бодрячке", "Очень похоже что он играет. Что его так сильно избили. Сейчас ему это все с руки так как дело начало продвигаться. И этому красавцу до 8 лет тюрьмы светит. А что бы не попасть … адвокат знает, что надо придумать. Так что следите за событиями.. А и, да где, его снимки проломной головы, хотя он и их может наклепать?)" - пишут в сети.

Подробнее об этом, читайте в материале "Апострофа": Догхантер Святогор: Меня поддерживают 99,9% людей.

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