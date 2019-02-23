Влетел в маршрутку, потом в остановку: в сети показали фото серьезного ДТП в Киеве

В Киеве произошла опасная ДТП: авто влетело в маршрутку, а потом въехало в остановку общественного транспорта.
Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".
Авария произошла около 19:30 на проспекте Науки. Там водитель автомобиля марки Renault на высокой скорости въехал в маршрутку. После этого машина влетела еще и в остановку общественного транспорта.
Информации о пострадавших пока нет. Причины и детали инцидента устанавливаются.
Напомним, 14 сентября в Киеве на Столичном шоссе произошла авария: уснувший водитель врезался в остановку общественного транспорта.
Как сообщал "Апостроф", в сети появилось видео момента ДТП в столице с участием фуры DAF и легковушки Mercedes, в котором один человек погиб, еще один госпитализирован в очень тяжелом состоянии.