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Влетел в маршрутку, потом в остановку: в сети показали фото серьезного ДТП в Киеве

суббота, 23 февраля 2019, 22:53

В Киеве произошла опасная ДТП: авто влетело в маршрутку, а потом въехало в остановку общественного транспорта.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Авария произошла около 19:30 на проспекте Науки. Там водитель автомобиля марки Renault на высокой скорости въехал в маршрутку. После этого машина влетела еще и в остановку общественного транспорта.

Информации о пострадавших пока нет. Причины и детали инцидента устанавливаются.

Напомним, 14 сентября в Киеве на Столичном шоссе произошла авария: уснувший водитель врезался в остановку общественного транспорта.

Как сообщал "Апостроф", в сети появилось видео момента ДТП в столице с участием фуры DAF и легковушки Mercedes, в котором один человек погиб, еще один госпитализирован в очень тяжелом состоянии.

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