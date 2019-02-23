РУС. | УКР.

суббота, 23 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.85
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

23 февраля

21:07
​Странно, что дети не избили: в сети "затроллили" фото одиозного пропагандиста Кремля
20:50
Где смотреть онлайн Манчестер Юнайтед - Ливерпуль: расписание трансляций
20:44
В сети показали новые доказательства наличия "ихтамнетов" на Донбассе
20:23
К Трампу на бронепоезде: лидер КНДР отправился на встречу с президентом США
20:06
Чтобы знали: в сети показали новый "украинский" детсад в Крыму
19:48
​В Киеве пьяный водитель влетел в фуру: появилось видео момента смертельного ДТП
19:34
В Харькове избили сотрудницу ломбарда и похитили 30 тысяч: фото грабителя
19:18
​Скандал с агитацией БПП: нардеп отрицает обвинения
19:16
​Ученые показали самый детальный снимок астероида
19:08
Феерическая игра Месси принесла "Барселоне" победу над "Севильей": видеообзор
19:01
В Италии бушует мощный ураган: есть жертвы, фото
18:41
​За "шоу" заплатят киевляне: на одной из улиц Киева образовался мощный "гейзер", видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​В Киеве пьяный водитель влетел в фуру: появилось видео момента смертельного ДТП

суббота, 23 февраля 2019, 19:48

В сети появилось видео момента ДТП в столице с участием фуры DAF и легковушки Mercedes, в котором один человек погиб, еще один госпитализирован в очень тяжелом состоянии.

Видео, снятое на регистратор фуры, опубликовал dtp.kiev.ua.

"Видео момента смертельного ДТП в Киеве на улице Братиславской, где пьяный водитель автомобиля Мерседес на полном ходу протаранил фуру Даф.

Напомним, ДТП прозошло около 3 часов ночи, дата и время на регистраторе неправильная. Водитель автомобиля Мерседес скончался на месте происшествия, его спутница, пассажирка, в тяжёлом состоянии была госпитализирована. Чтобы извлечь тела людей, потребовалась помощь спасателей ГСЧС", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в субботу утром, 23 февраля, в Дарницком районе Киева произошло ДТП: автомобиль Audi выехал на тротуар и врезался в электроопору.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо - Олимпиакос: главные кадры матча

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Один паводок спокойно смоет всю Конча-Заспу и это реальность - эколог

Украинцы официально платят за тепло, которое выбрасывается в космос – эксперт

Лето в Киеве: яркие фото с высоты птичьего полета

Полетали над кладбищами: яркое видео "загробного" Киева с высоты

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: