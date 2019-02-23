​В Киеве пьяный водитель влетел в фуру: появилось видео момента смертельного ДТП

В сети появилось видео момента ДТП в столице с участием фуры DAF и легковушки Mercedes, в котором один человек погиб, еще один госпитализирован в очень тяжелом состоянии.

Видео, снятое на регистратор фуры, опубликовал dtp.kiev.ua.

"Видео момента смертельного ДТП в Киеве на улице Братиславской, где пьяный водитель автомобиля Мерседес на полном ходу протаранил фуру Даф.

Напомним, ДТП прозошло около 3 часов ночи, дата и время на регистраторе неправильная. Водитель автомобиля Мерседес скончался на месте происшествия, его спутница, пассажирка, в тяжёлом состоянии была госпитализирована. Чтобы извлечь тела людей, потребовалась помощь спасателей ГСЧС", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в субботу утром, 23 февраля, в Дарницком районе Киева произошло ДТП: автомобиль Audi выехал на тротуар и врезался в электроопору.