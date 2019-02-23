​За "шоу" заплатят киевляне: на одной из улиц Киева образовался мощный "гейзер", видео

23 февраля на Борщаговке в столице произошла очередная коммунальная авария, вследствие чего из-под земли бьет "фонтан" воды.

Об этом сообщает Kyiv LIVE.

"Коммунальщики в шоке, как и люди, потому что они за это все "добро" еще и заплатят", - говорится в сообщении.

На видео видно, как работники коммунальной службы тщетно пытаются "перемонтировать" прорвавшую трубу. Тем временем, из-под земли вырывается несколькометровый "фонтан".

Как сообщал "Апостроф", 29 января в Днепре на пересечении улиц Передовой и Каляева из-под земли возле главного входа супермаркета АТБ начал бить мощный фонтан воды.

Также ранее сообщалось, что 8 октября 2018 года в Киеве произошла очередная коммунальная авария, в результате которой из-под асфальта начал бить "гейзер".