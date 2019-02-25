Стало известно о смертельном ЧП в Киеве: фото и видео

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понедельник, 25 февраля 2019, 14:07

25 февраля в Пуще-Водице во время утренней пробежки скончался 56-летний мужчина.

Об этом сообщает "Информатор".

Так, тело было обнаружено на дороге в лесу на 9-й линии в Пуще-Водице. Предварительно, умершему стало плохо во время утренней пробежки.

По предварительной информации правоохранителей, мужчина отдыхал в одном из санаториев и вышел на пробежку. По неизвестным причинам он скончался. На место прибыли медики, однако им оставалось только констатировать смерть. Умершему было 56 лет.

Что именно стало причиной смерти, будут устанавливать правоохранители. На месте работала скорая, патрульные и следственно-оперативная группа.

Как сообщал "Апостроф", под Киевом патрульные высадили из авто задержанного молодого человека, который неадекватно себя вел и был агрессивно настроен, после чего наутро местные жители нашли его труп.

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