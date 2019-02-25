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В центре Киева плита с фасада отеля едва не убила женщину: фото и видео с места ЧП

понедельник, 25 февраля 2019, 16:57
Фото: Информатор

В понедельник, 25 февраля, в Киеве произошло ЧП: часть фасада отеля "Киев" обрушилась, едва не убив проходившую мимо женщину.

Об этом сообщает Информатор.

К счастью, женщина не пострадала и отделалась испугом. В момент инцидента женщина проходила по улице Грушевского и в метре от нее обвалился камень с фасада отеля.

Как оказалось, реконструкцию уже начали со стороны центрального входа. Кроме того, сотрудники отеля сообщили, что небезопасная территория ограждена уже несколько дней. Хотя очевидцы запечатлели это место 25 февраля днем.

Отмечается, что здание наиболее повреждено на пересечении улиц Грушевского и Липской.

Как сообщал "Апостроф", ранее в школе под Киевом произошло серьезное ЧП с обвалом крыши.

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