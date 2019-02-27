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Опасно для жизни: в сети показали на видео сборище "героев парковки" у поликлиники в Киеве

среда, 27 февраля 2019, 11:02

В Киеве местные жители жалуются на машины, припаркованные так, что по тротуарам нельзя пройти с детской коляской.

Соответствующее видео опубликовано на Facebook странице "Киев Оперативный".

В частности, мать ребенка с инвалидностью рассказала о том, что ей приходится из-за припаркованных машин рисковать жизнью, выходя на проезжую часть.

"Езжу на реабилитацию мимо ПАГа на Майбороды, 8. И, вот чтобы доехать мне надо выходить на проезжую часть, т.к всегда забит тротуар машинами. Я бы с радостью носила ребёнка на руках, но мой ребенок - с инвалидностью. Заранее спасибо за любой исход событий, может хоть как-то поможет", – пишет она в подписи к фото.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве несколько "героев парковки" устроили "флешмоб", припарковав свои авто прямо на пешеходных переходах.

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