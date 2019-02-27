​В Киеве "беспредельщики" за деньги пропускают людей домой: фото и детали скандала

На территории комплекса ЖК "Кришталеві Джерела" на улице Метрологической ОСББ создало "пропускную систему" для автомобилей, за которую жильцов вынуждают платить ежемесячную плату.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

"Интересное событие происходит. Людям навязали пропускной режим, за который требуют 300 гривен в месяц с одного авто...", - говорится в сообщении.

Жильцы возмущены и не подписывают договор о предоставлении услуги, который заставляет их платить за выезд и въезд к себе домой.

"Пока частично пропускают, но с 01.03 начинается полное ограничение. Сейчас же не выпускают машину, стоит уже 30 мин. Вызвали полицию, прибежало начальство. В комплексе творится полный беспредел со стороны ОСББ, которое навязали принудительно жильцам", - сообщает "Киев Оперативный".

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