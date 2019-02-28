Мощный взрыв авто на Оболони в Киеве: появились фото и заявление полиции

При взрыве Audi в Оболонском районе Киева пострадал владелец авто, полиция решает вопрос открытия производства по факту покушения.

Об этом сообщает Нацполиция.

Предварительно установлено, что взорвался автомобиль Audi, припаркованный у дома на проспекте Героев Сталинграда.

В результате водитель машины получил незначительные телесные повреждения, его осмотрели врачи, от госпитализации пострадавший отказался. Никто из прохожих не пострадал. Кроме того, повреждено транспортное средство, которое было припарковано рядом.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Оболонского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту покушения на убийство.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Как сообщал "Апостроф", 28 февраля в районе Оболони в столице взорвалось авто: взрывная волна была такой силы, что от взрыва пострадали авто, которые стояли рядом и затряслись окна соседних домов.