​Дрожали окна в соседнем доме: появились новое видео и подробности подрыва авто в Киеве

28 февраля в районе Оболони в столице взорвалось авто: взрывная волна была такой силы, что от взрыва пострадали близ стоящие авто и затряслись окна соседних домов.

Об этом сообщает "Информатор".

Согласно сообщению, соседи около 11:30 услышали громкий взрыв. Он был настолько сильным, что задрожали окна в жилом доме рядом. От взрыва пострадала также стоявшая рядом машина Mercedes.

На место ЧП приехало большое количество полиции. Туда не пускают ни прессу, ни местных жителей. Работают взрывотехники и криминалисты.

Также известно, что на момент взрыва и машине и рядом никого не было. Ранее сообщалось, что пострадал водитель взорванного автомобиля.

Как сообщал "Апостроф", вследствие подрыва автомобиля на КПВВ "Еленовка" Донецкой области погибли два человека, еще один ранен.