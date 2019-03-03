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В Киеве мощный пожар уничтожил СТО с автомобилями: фото и видео с места ЧП

воскресенье, 03 марта 2019, 13:30

В Киеве произошел пожар на СТО на улице Новомостицкой.

Об этом в Facebook сообщает Киев Оперативный.

"Около 11:20 на улице Новомостицкой, 25Г, произошел пожар на станции технического обслуживания. Пока неизвестно что именно вспыхнуло, но в результате пожара полностью сгорело помещение и еще несколько автомобилей, которые люди успели вытолкать из опасной территории", - сказано в сообщении.

К счастью, из людей никто не пострадал.

Также в сети появилось видео с места происшествия.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о серьезном пожаре в многоэтажке Киева.

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