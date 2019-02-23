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​Стало известно о серьезном пожаре в многоэтажке Киева: опубликовано первое видео

суббота, 23 февраля 2019, 17:14

23 февраля случился серьезный пожар в Голосеевском районе Киева.

Об этом сообщает "Киев Оперативный", публикуя соответствующее видео.

"Серьезный пожар на Голосеевском проспекте, 94. По всем видимости, горит квартира. На месте уже работаю бойцы пожарной охраны. Детали уточняются", - говорится в сообщении.

На видео видно, как черные клубы дыма поднимаются высоко в небо.

Как сообщал "Апостроф", 21 февраля в районе Новобеличей в столице произошли два пожара на 9 и 4 этажах многоэтажного дома. Тогда с одной квартиры спасатели чудом вытащили маленького ребенка. А в другой квартире пострадали два человека.

Также сообщалось, что в ночь на понедельник, 18 февраля, под Киевом (село Крюковщина) произошел сильный пожар.

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