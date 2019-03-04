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В Киеве полиция уложила лицом в пол "сходку" воров в законе: фото и видео

понедельник, 04 марта 2019, 12:18

В Киеве правоохранители разоблачили "сходку" криминальных авторитетов.

Об этом сообщает пресс-центр ГУ Нацполиции в столице.

Отмечается, что оперативники наведались в один из ресторанов Киева на бульваре Верховной Рады, чтобы помешать криминальным авторитетам обсудить распределение их власти и влияния на территории Украины.

"Возглавлял эту "сходку" уроженец Грузии и вор в законе Джачвлиани Лаша, которого короновали в 1985 году в городе Тбилиси. Злоумышленник пытался наладить связи с другими авторитетами и стать "куратором» квартирных воров и разбойников", - сказано в сообщении.

Установлено, что Джачвлиани, по кличке "Сфан", до 2017 года находился в международном розыске за совершение вымогательства и взяточничества в Итальянской Республике. Кроме того, его ранее задерживали в Киеве с наркотиками.

Правоохранители проверяют законность его пребывания на территории Украины.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве задержали гражданина Грузии, неоднократно судимого за тяжелые преступления и известного как криминальный "авторитет", по прозвищу "Тенго Гальский".

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