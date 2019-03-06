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Под Киевом побили известного журналиста: подробности

среда, 06 марта 2019, 16:50

В селе Чабаны Киевской области журналиста одной из радиостанций и его коллегу вытолкали из сельсовета, нанеся им телесные повреждения и повредив видеокамеру.

Об этом сообщает главное управление Национальной полиции в регионе.

Отмечается, что в 12:15 в среду, 6 марта, 37-летний киевлянин сообщил полиции Киевской области, что в помещении сельского совета Чабанов неизвестные избили его и повредили видеокамеру.

Патрульные Киево-Святошинского отдела полиции выяснили, что журналиста одной из радиостанций и его коллегу вытолкали из Чабановского сельсовета – в результате работник СМИ получил телесные повреждения, а также была повреждена его видеоаппаратура.

"Открыто уголовное производство по ст. 171 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Следственно-оперативная группа опрашивает свидетелей, выясняет все обстоятельства происшествия", - сказано в сообщении.

Позже пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало сообщил, что речь идет о журналисте проекта Радио Свобода – программы "Схемы", передает "Украинская правда".

"В ближайшее время члены съемочной группы, в отношении которых было совершено правонарушение, получат приглашение в полицию для проведения следственных действий – дачи показаний и опознания лиц, которые препятствовали проведению видеосъемки", – отметил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве "социальные работницы" жестоко избили и ограбили пенсионерку.

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