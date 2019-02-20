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​В Киеве "социальные работницы" жестоко избили и ограбили пенсионерку

среда, 20 февраля 2019, 23:31

В Киеве до 3-х и 5-ти лет лишения свободы приговорили двух женщин, которые два года назад избили и ограбили 80-летнюю пенсионерку.

Об этом сообщает прокуратура Киева.

Так, в июне 2016 года злоумышленницы, представившись работниками социальной службы, втерлись в доверие 80-летней женщины и проникли в ее квартиру под предлогом проверки квитанций по оплате коммунальных услуг.

Пока одна из них отвлекала пенсионерку, другая обыскала квартиру на предмет ценных вещей и денежных средств. В это время злоумышленницы были уличены потерпевшей, поэтому чтобы женщина не позвала на помощь, преступники избили ее, а потом ограбили.

Действия нападающих квалифицированы по ст.186 УК Украины (открытое похищение чужого имущества (грабеж), соединенное с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего, совершенное по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с проникновением в жилище).

Дарницкий районный суд поддержал позицию прокуратуры и приговорил одну из злоумышленниц, которая уже была ранее судима, до 5 лет лишения свободы, а другую, имеет на иждивении четырех малолетних детей, до 3 лет испытательного срока.

Как сообщает "Апостроф", в Броварах неизвестный злоумышленник напал на 60-летнюю женщину и выстрелил ей в голову из травматического оружия.

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