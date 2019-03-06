В Киеве бус попал в серьезное ДТП с переворотом: опубликованы видео

В среду, 6 марта, в Киеве в результате столкновения с легковым автомобилем перевернулся микроавтобус.

Видео с места ДТП опубликованы на Facebook странице "dtp.kiev.ua".

Как отмечается, инцидент произошел на пересечении улиц Константина Заслонова и Санаторной, в Дарницком районе Киева.

По предварительной информации, легковой автомобиль врезался в микроавтобус, в результате чего последний перевернулся.

О пострадавших информации не поступало. На месте аварии работала патрульная полиция.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", во вторник, 5 марта, неподалеку от города Вишневое Киевской области в результате лобового столкновения ВАЗ и Honda погибло два человека. Водитель и пассажир ВАЗ скончались на месте ДТП от полученных травм. В больницу госпитализировали водителя Honda.