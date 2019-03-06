Появились новые фото и подробности масштабного смертельного ДТП на трассе под Киевом

5 марта неподалеку от города Вишневое Киевской области в результате лобового столкновения ВАЗ и Honda погибло два человека.
Друг погибших, который подъехал на место ДТП, заявил, что они выпили после работы и ехали домой продолжать застолье, сообщает "Магнолия ТВ".
"От столкновения машины отбросило по разные стороны обочины. В этот момент автомобиль ВАЗ зацепил попутную машину Ford", - говорится в сообщении.
Водитель и пассажир ВАЗ скончались на месте ДТП от полученных травм.
В больницу госпитализировали водителя Honda. Он получил незначительные телесные повреждения и впоследствии вернулся на место происшествия. Другие участники происшествия не пострадали.
Как сообщал "Апостроф", накануне в Киеве три авто устроили мажорное ДТП.