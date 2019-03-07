Капсула смерти: в сети показали фото необычной "героини парковки" в Киеве

В Киеве заметили автомобиль, владелице которого удалось припарковаться в небольшом промежутке между двумя другими машинами.

Соответствующее фото было опубликовано в Telegram канале "Ху**ый Киев".

Фотография была сделана на площади Победы, рядом с торговым центром "Украина".

Как отмечается, неподалеку от "интересно" припаркованного автомобиля находится паркинг.

"О***шая п***а в в кофточке с изображением тупика парканула свою капсулу смерти. В 10 метрах паркинг. Но нет же, с*ка, нужно впи***чить свое корыто между тачек, еще и поперек. Интересно, как она будет выезжать?", – пишет пользователь под ником "Лис Феникс".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве наглый "герой парковки" загородил своим авто желтую линию на тротуаре, предназначенную для слепых пешеходов.