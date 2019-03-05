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​"Герой парковки" перекрыл в Киеве дорогу для слепых: фото

вторник, 05 марта 2019, 09:17

В Киеве наглый "герой парковки" загородил своим авто желтую линию на тротуаре, предназначенную для слепых пешеходов.

Об этом сообщает "Ху*вий Киев" в Telegram канале, публикуя соответствующее фото.

"Вы чё, бл*дь, делаете, уроды вшивые. Эта линия для СЛЕПЫХ, чтобы они ходить могли, не спотыкаясь", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "героя парковки" заметили на улице Житомирской.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве "героя парковки", который перегородил проход к мусорным бакам, наказали не менее символичным образом.

Ранее в сети опубликовали видео припаркованного на пешеходном переходе автомобиля в центре Киева.

Также сообщалось, что в центре Киева водители авто припарковали свои транспортные средства и помешали проезду трамваев.

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