​"Герой парковки" перекрыл в Киеве дорогу для слепых: фото

В Киеве наглый "герой парковки" загородил своим авто желтую линию на тротуаре, предназначенную для слепых пешеходов.

Об этом сообщает "Ху*вий Киев" в Telegram канале, публикуя соответствующее фото.

"Вы чё, бл*дь, делаете, уроды вшивые. Эта линия для СЛЕПЫХ, чтобы они ходить могли, не спотыкаясь", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "героя парковки" заметили на улице Житомирской.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве "героя парковки", который перегородил проход к мусорным бакам, наказали не менее символичным образом.

Ранее в сети опубликовали видео припаркованного на пешеходном переходе автомобиля в центре Киева.

Также сообщалось, что в центре Киева водители авто припарковали свои транспортные средства и помешали проезду трамваев.