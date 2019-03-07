Прохожий с ножом жестоко наказал "героя парковки" в Киеве: видео

В сети показали видео "наказания героя парковки" в Киеве.

Ролик опубликовал dtp.kiev.ua на YouTube.

На видео видно, как один из прохожих ножом пробил колесо BMW, перегораживающего проход по тротуару.

"Вот так в Киеве обычные прохожие ведут борьбу с любителями перегородить тротуар. Мы не поддерживаем порчу авто за админ нарушения, просто фиксируем. А вы?" - сказано в комментарии к ролику.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали "загадочного героя парковки" Киева, растрощившего свое авто.

Ранее в сети опубликовали видео припаркованного на пешеходном переходе автомобиля в центре Киева.

Также сообщалось, что в центре Киева водители авто припарковали свои транспортные средства и помешали проезду трамваев. А в столице (на Подоле) "герой парковки" заблокировал проезд, создав огромные пробки, а также напал на прохожих