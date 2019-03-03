​В сети показали "загадочного героя парковки" Киева, растрощившего свое авто

В сети показали фото странного водителя возле одного из супермаркетов в столице, который по непонятным причинам буквально застрял между ограничительными столбиками.

Соответствующий снимок опубликовал "Киев Оперативный" в Telegram-канале.

"Что-то очень "интересное" пытался сделать водитель этого Fiat (AA9550EC) у входа в Novus на Григоренко. К счастью, помешали ограничительные столбики", - говорится в сообщении.

На фото видно, как водитель, пытаясь, видимо, протиснуться между двумя металлическими столбиками, изрядно "помял" свое авто.

При этом на фото видно, как стоящие поблизости люди недоумевают, смотря на происходящее.

Как сообщал "Апостроф", 9 февраля в пригороде Киева, Петропавловской Борщаговке, девушка-водитель неудачно припарковалась, повредив четыре автомобиля.

Ранее в Киеве пешеходы оторвали номера у автомобиля, припаркованного на остановке общественного транспорта.