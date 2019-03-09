Искали жертв возле ресторанов: в Киеве поймали таксистов-клофелинщиков

В Киеве задержали группу воров-клофелинщиков, которые маскировались под таксистов.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Правоохранители разоблачены и задержаны два человека, которые грабили людей, используя сильнодействующие препараты.

Злоумышленники передвигались по городу на автомобиле с "шашкой" такси и подыскивали в общественных местах, у ночных развлекательных заведений и ресторанов граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.

"В ночь на 8 марта 2019 на улице Каменской в Дарницком районе столицы злоумышленники увидели нетрезвого прохожего. Посадив мужчину в салон автомобиля, нападавшие предложили ему напиток, который незаметно добавили сильнодействующий препарат "Азалептол". В дальнейшем, воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшего, злоумышленники отобрали у него ювелирные изделия, около 10 тыс. гривен и мобильный телефон", - сказано в сообщении.

Отмечается, что ограбив мужчину, нападавшие выбросили его из салона автомобиля в районе улицы Полесской, после чего по "горячим следам" были задержаны сотрудниками полиции.

Задержанными оказались двое местных жителей 27 и 37 лет, один из которых ранее судим.

В настоящее время указанным лицам объявлено подозрение по ч.3 ст.187 УК Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения. По результатам следствия уже установлена их причастность к еще одному аналогичному нападению, пока отрабатываются другие эпизоды.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве полиция уложила лицом в пол "сходку" воров в законе.