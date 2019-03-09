В Киеве мужчина с шизофренией выбросился из окна: опубликованы фото и видео

В субботу, 9 марта, в Киеве мужчина с шизофренией выбросился с окна 6 этажа многоэтажки.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Вызов на линию экстренных служб поступил около 04:30. Сообщили, что по адресу улица Светлицкого, 30/20б между первым и вторым парадными во дворе дома обнаружили труп мужчины.

По предварительной информации, мужчина выпрыгнул из окна 6 этажа девятиэтажного дома. К сожалению, прибывшим на место медикам оставалось только констатировать смерть.

"Личность погибшего была установлена. Им оказался 50-летний местный житель, который проживал в этом же доме. Также выяснилось, что мужчина болел шизофренией", - говорится в сообщении.

На месте работала патрульная полиция, следственно-оперативная группа и медики. Подробности инцидента выясняются.

Как сообщал "Апостроф", 2 марта в Одессе на улице Генерала Бочарова произошла трагедия - из окна квартиры на 11-м этаже выпрыгнула 20-летняя девушка Кристина Бабенко.