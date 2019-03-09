В Киеве наглого "героя парковки" вынесли с трамвайных путей: видео

В Киеве "герой парковки" оставил свой автомобиль прямо на трамвайных путях.

Видео инцидента опубликовал в Facebook журналист Вадим Колодийчук.

Припаркованный автомобиль остановил движение столичного трамвая номер 14 около станции метро "Берестейская".

Возмущенные пассажиры вышли из вагона и просто оттащили автомобиль нарушителя на проезжую часть. При этом патрульных на место инцидента вызвать не стали.

"14 трамвай и его пассажиры пробивают себе дорогу. Полиция Киева, что делать в таком случае?" - написал Колодийчук.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали "загадочного героя парковки" Киева, растрощившего свое авто.

Ранее в сети опубликовали видео припаркованного на пешеходном переходе автомобиля в центре Киева.

Также сообщалось, что в центре Киева водители авто припарковали свои транспортные средства и помешали проезду трамваев.

А на Подоле "герой парковки" заблокировал проезд, создав огромные пробки, а также напал на прохожих.