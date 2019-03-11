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В Киеве маршрутка сбила человека: фото и видео с места смертельного ДТП

понедельник, 11 марта 2019, 22:46
Фото: Киев оперативный\Telegram

В понедельник, 11 марта, в Киеве произошло смертельное ДТП: маршрутка сбила мужчину.

Об этом сообщает Киев оперативный в Telegram, публикуя фото с места ЧП.

Уточняется, что пешеход пытался перебежать дорогу у метро "Почайна" и попал под маршрутку.

Так, в тот момент, когда одну часть дороги он уже перебежал и перелез отбойник, в третьем ряду он попал под маршрутное такси.

Известно, что мужчина работал в Киеве, куда приехал из Запорожья. На днях он должен был ехать домой.

Прибывшие на место ЧП медики, пытались привести его в сознание, но удар был слишком сильным. Мужчина скончался, не приходя в сознание.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве произошло жесткое ДТП с ребенком.

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