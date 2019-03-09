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В Киеве произошло жесткое ДТП с ребенком: опубликованы фото и видео

суббота, 09 марта 2019, 21:06

В субботу, 9 марта, в Киеве на Позняках произошло ДТП с двумя легковыми авто.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Автомобиль Lexus столкнулся с Honda. По информации "Информатора", ДТП произошло на пересечении улиц Здолбуновской и Сортировочной.

Как рассказали очевидцы, Lexus ехал по улице Здолбуновской. Проигнорировав красный сигнал светофора, он попробовал проехать перекресток, на котором столкнулся с автомобилем Honda.

Пассажиры Lexus - девочка 2015 года рождения и ее мама получили незначительные травмы, так как сработали подушки безопасности. Водитель Honda также сильно не пострадал. Его пассажиры тоже обошлись без травм.

На месте работает экипаж патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа. Детали инцидента выясняются.

Как сообщал "Апостроф", ранее пьяный подросток на машине отца устроил в Киеве серьезное ДТП с полицией.

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