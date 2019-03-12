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Мертвую девочку замотали в тряпку: появилось фото страшной находки в киевском парке

вторник, 12 марта 2019, 13:31

Стали известны подробности ужасного инцидента в Дарницком районе Киева, где в парке был обнаружен труп младенца.

Как сообщили в полиции, на страшную находку наткнулась женщина, которая выгуливала собаку.

Полиция, прибывшая на место, установила, что в полиэтиленовом пакете находится замотанная в тряпку мертвая новорожденная девочка. По предварительным выводам судебно-медицинского эксперта, ребенок умер около четырех дней назад.

"Полиция проводит отработку территории парка с целью установления возможных свидетелей и очевидцев происшествия, а следовательно – и роженицы. Окончательная причина смерти ребенка будет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы", - сообщили в пресс-службе полиции.

Начато уголовное производство по ст. 117 (Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал "Апостроф", ранее в центре Киева обнаружили истощенный труп мужчины.

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