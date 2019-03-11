​В центре Киева обнаружили истощенный труп мужчины: фото

11 марта возле мусорных баков дома по адресу бульвар Тараса Шевченко, 46в дворник обнаружил бездыханное тело мужчины.

Об этом сообщает "Информатор".

Страшную находку обнаружил дворник около 6:00 в подвале подсобной пристройки, возле мусорных баков дома по адресу бульвар Тараса Шевченко, 46в. Тело пролежало достаточно долго и успело покрыться трупными пятнами.

На вид погибшему около 40 лет. Тело сильно истощено и успело покрыться трупными пятнами, что свидетельствует о том, что труп пролежал в подвале достаточно долгое время. При себе у погибшего не было документов.

На месте работал экипаж патрульной полиции и "скорая". Детали происшествия установит следствие.

Как сообщал "Апостроф", в Одесской области в лесопосадке нашли тело молодого мужчины, объеденное животными.