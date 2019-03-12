Обрушение стены жилой многоэтажки в Борисполе: появилось видео еще одного опасного дома

В сети показали кадры очередного аварийного дома в Борисполе, который может частично обрушиться.

Ролик опубликовал в Facebook местный житель Евгений Трусь.

На кадрах, снятых на чердаке жилого дома по адресу улица Головатого, 36а, можно увидеть, что между некоторыми блоками отсутствует цемент. Таким образом, они ничем не скреплены и могут упасть просто на головы местных жителей.

Под постом жители Борисполя призвали провести проверки всех домов города, построенные в 85-90-х годах. Они уверяют, что в это время происходили массовые кражи при строительстве.

"Шок... Это вообще как так так можно", "Вот и подумайте, какая перспектива у этого дома. Сколько это выстоит?", "Качество - куячество", - пишут под опубликованным роликом пользователи.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Борисполе произошло смертельное ДТП, которое спровоцировал водитель Volkswagen, убегавший от полиции.