В Киеве расстреляли здание суда: фото

Во вторник, 12 марта, в Киеве неизвестные расстреляли здание суда.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Киевские правоохранители утром от работников суда получили сообщение о повреждении на стенах и окнах помещения. По вызову сразу выехали наряды патрульной полиции, а также следственно-оперативная группа районного управления полиции для документирования события", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате поврежден фасад и окна помещения. Инцидент произошел ночью, никто не пострадал. На месте правоохранители нашли несколько гильз.

На данный момент правоохранители разыскивают хулигана, который устроил стрельбу.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Харькове произошла перестрелка, в результате которой ранения получил 30-летний мужчина. Очевидцы рассказали, что видели на месте ЧП двух мужчин в масках.